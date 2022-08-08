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Лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями после участия в полумарафоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями после участия в полумарафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге.

— Да, прежде бегать столько не приходилось, ведь я не специализируюсь на этом виде спорта. Но, поверьте, на тренировках лыжники выполняют и не такие объемы — бегаем мы много. Так что мне было не впервой.

— Как профессиональному спортсмену вам пришлось проще?

— Повторюсь, для меня это не стало чем-то новым. Бегать кросс — привычное занятие для лыжников, особенно если учесть наши тренировки и интенсивность. Можно сказать, пробежав полумарафон, провела вполне себе качественное занятие.

— Как себя ощущали физически?

— Несмотря на то что я профессиональная лыжница, все равно пришлось непросто. Понятно, я выложилась по максимуму. Присутствовала сильная физическая усталость. Плюс сказались погодные условия. В день гонки температура в городе достигала 30 градусов по Цельсию, а на небе не было ни облачка. Ветер не дул совсем. Можете представить, как сложно бежать по такой жаре. К тому же я не пила нужного объема жидкости и не пополняла водный баланс, что создало дополнительные сложности, — цитирует Ступак RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1034491-stupak-polumarafon-zhara
Юлия Ступак (Белорукова)
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