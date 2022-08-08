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Бронзовый призер Олимпиады-2014 по лыжным гонкам Черноусов возглавил сборную Лихтенштейна

Руслан Минаев
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Бронзовый призер Олимпийских игр-2014 Илья Черноусов стал главным тренером сборной Лихтенштейна по лыжным гонкам. Об этом Blick сообщил глава лыжной федерации Лихтенштейна Томас Брюнхарт.

«Он находится в хорошем расположении духа и готов к работе», — сказал Брюнхарт.

35-летний Черноусов выигрывал бронзовую медаль Олимпийских игр в Сочи по лыжным гонкам на дистанции 50 километров. Помимо этого, спортсмен является бронзовым призером чемпионата мира по скиатлону на дистанции 15+15 километров.

Илья Черноусов
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