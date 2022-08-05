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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг попал под машину во время тренировки

Руслан Минаев
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг попал под машину во время тренировки, сообщает NRK.

Инцидент произошел две недели назад в Аскере (Норвегия). Спортсмен проводил тренировку на лыжероллерах, когда его сбил автомобиль. Сразу после столкновения лыжник обратился в отделение неотложной помощи. Нортуг вспоминает, что ехал со скоростью около 35 км/ч, когда врезался в машину.

«Я сломал роликовые лыжи. Автомобиль резко остановился, я пролетел над машиной и приземлился на асфальт. После осмотра я отлежался один день и потом встал на ноги. Думаю, что в момент столкновения со мной был ангел-хранитель», — рассказал Нортуг NRK.

Норвежец добавил, что водитель автомобиля пребывал в шоке и назвал спортсмена сверхчеловеком. По словам Нортуга, после аварии у него было растяжение связок.

36-летний норвежец завершил карьеру в 2018 году. На Олимпийский играх-2010 в Ванкувере он выиграл 2 золотые, 1 серебряную и одну бронзовую медаль по лыжным гонкам.

Петтер Нортуг
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