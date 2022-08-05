Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг попал под машину во время тренировки

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг попал под машину во время тренировки, сообщает NRK.

Инцидент произошел две недели назад в Аскере (Норвегия). Спортсмен проводил тренировку на лыжероллерах, когда его сбил автомобиль. Сразу после столкновения лыжник обратился в отделение неотложной помощи. Нортуг вспоминает, что ехал со скоростью около 35 км/ч, когда врезался в машину.

«Я сломал роликовые лыжи. Автомобиль резко остановился, я пролетел над машиной и приземлился на асфальт. После осмотра я отлежался один день и потом встал на ноги. Думаю, что в момент столкновения со мной был ангел-хранитель», — рассказал Нортуг NRK.

Норвежец добавил, что водитель автомобиля пребывал в шоке и назвал спортсмена сверхчеловеком. По словам Нортуга, после аварии у него было растяжение связок.

36-летний норвежец завершил карьеру в 2018 году. На Олимпийский играх-2010 в Ванкувере он выиграл 2 золотые, 1 серебряную и одну бронзовую медаль по лыжным гонкам.