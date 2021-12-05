Лыжница Степанова: «В следующий раз хочу финишировать с флагом России»

Лыжница сборной России Вероника Степанова после победы в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере отметила, что ей было не страшно финишировать последней, а также добавила, что хочет в следующий раз взять в руки российский флаг. Также 20-летняя спортсменка добавила, что ее не смущает внимание журналистов.

— Неужели не страшно?

— Да ты что? Это же Кубок мира. Тут кайфовать надо!, — сказала Степанова. — Классно, что такое внимание. Ведь именно благодаря медиа можно делиться со всеми эмоциями, наблюдениями. Ощущаю себя в своей тарелке.

— Что делала в ожидании своего этапа?

— Спокойно разминалась. Не волновалась. Выходила как на обычную дистанционную гонку по юниорам. Накануне мы с тренером перебрали все возможные варианты раскладов — и я была готова к любому.

— Фоссесхольм уводили после финиша под руку. Сама идти не могла.

— Я видела это и переживала за самочувствие Хелены. Увидев ее на пьедестале, обрадовалась. Мы перекинулись парой фраз. Все нормально. Но она отдалась полностью. Просто организм пока не готов к двум протяжкам на 5 км.

— Сегодняшняя победа — за счет чего она стала возможной?

— Результат системы работы нашей Федерации. Вот начиная с района, края и заканчивая основной сборной. Можно считать меня выходцем этой системы.

— Теперь соперники будут вас особенно пристально изучать. Все шепчутся: «Да кто такая эта Степанова»?

— Да пускай! Сколько угодно. Мы тоже уже всех изучили как облупленных. Понимаю, что сегодня я была для всех темной лошадкой. Больше не буду? Ну, ничего.

— На финише, когда стало понятно, что выиграете, о чем думали?

— До старта этапа Егор Владимирович сказал: можешь на финишной прямой вспомнить про гимн и флаг России. Я вспомнила! Даже представила в голове, что финиширую с этим флагом. Надеюсь, следующий раз получится.

— Ваша победа — это заявка перед Олимпиадой? — вопрос от норвежского репортера.

— Это репетиция, — улыбнулась Вероника.