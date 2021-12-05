Крянин: «У Вероники есть перспективы, чтобы стать одним из лидеров сборной страны и мировых лыж»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высоко оценил выступление российской лыжницы Вероники Степановой на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

«Это ее первая гонка на таком уровне, за первую команду, она показала, что психологически и тактически может отработать эту дистанцию на пятерку. Прежде всего, она, несмотря ни на какие авторитеты, справилась психологически, обошла норвежек и шведок. В последующих гонках будем смотреть на ее состояние.

Вероника — молодая спортсменка, у нее все впереди, если она будет работать, правильно тренироваться, тогда у нее все получится — у Вероники есть перспективы, чтобы стать не только одним из лидеров сборной страны, но и мировых лыж», — цитирует Крянина ТАСС.

В составе сборной России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова. Степанова впервые участвовала в подобной гонке на этапе Кубка мира.