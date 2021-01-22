Лидеры женской сборной России пропустят этап Кубка мира в Лахти

Российские лыжницы Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Алиса Жамбалова пропустят этап Кубка мира в Лахти, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, Сорина во время пробежки получила травму ноги и не может работать на полную силу, Ступак приболела (не коронавирусом), а у Жамбаловой коронавирус, она сдала два положительных теста.

На данный момент Ступак находится на втором месте в общем зачете, Сорина — 4-я, Жамбалова — 17-я.

Этап Кубка мира в Лахти пройдет с 23 по 24 января. В программе — скиатлон и эстафеты.