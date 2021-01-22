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Лидеры женской сборной России пропустят этап Кубка мира в Лахти

12:28
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Российские лыжницы Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Алиса Жамбалова пропустят этап Кубка мира в Лахти, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, Сорина во время пробежки получила травму ноги и не может работать на полную силу, Ступак приболела (не коронавирусом), а у Жамбаловой коронавирус, она сдала два положительных теста.

На данный момент Ступак находится на втором месте в общем зачете, Сорина — 4-я, Жамбалова — 17-я.

Этап Кубка мира в Лахти пройдет с 23 по 24 января. В программе — скиатлон и эстафеты.

Дополнительная информация:

matchtv.ru/winter/matchtvnews_NI1302144_Stupak_Sorina_i_Zhambalova_propustat_etap_Kubka_mira_v_Lahti

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