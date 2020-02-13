Легков не уверен, что есть конфликт между Вяльбе и Губерниевым

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением о конфликте популярного комментатора Дмитрия Губерниева и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. В конце прошлого года ведущий удивлялся проигрышу команды во всех главных стартах за последние два года.

— Никак не прокомментирую, — цитирует News.ru Легкова. — Я вообще не знаю, был ли там какой-либо конфликт или эту историю больше раздули журналисты. Поэтому стараюсь особого внимания на все это не обращать. Меня интересуют соревнования, призы, победы наших спортсменов, и этому я радуюсь. А в такие вещи, о которых Вы говорите, даже не погружался.

— Недавно Елена Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России. Приходилось слышать мнение, что Елене Валерьевне, возможно, стоило бы еще и во главе Союза биатлонистов России (СБР) встать, чтобы исправить ситуацию в этом популярном виде спорта. А Вы как думаете?

— Вам лучше задать этот вопрос самой Елене Валерьевне. Я же не могу прочитать ее мысли... Очень надеюсь, что наши спортивные руководители на самом высоком уровне разберутся, что надо делать и кому возглавлять СБР, чтобы наш биатлон развивался и показывал такие результаты, как ещё несколько лет назад. Кстати, могу переадресовать вопрос нашему знаменитому биатлонисту Антону Шипулину, который сейчас находится рядом со мной.