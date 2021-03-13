Решение об участии Устюгова в чемпионате России будет принято перед стартом

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин рассказал о том, примет ли участие лыжник Сергей Устюгов в чемпионате России.

«Облегченные тренировки Сергей уже проводит у себя дома в Свердловской области. Будем надеяться, что он сумеет восстановиться. Но сейчас мы его пока не трогаем, чтобы он не дергался и восстанавливался. Для лечения этой травмы нужен покой, и решение о его участии в чемпионате России, я думаю, будет приниматься непосредственно перед самим стартом», — приводит слова Крянина ТАСС.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований шесть дисциплин.