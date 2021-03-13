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Йохауг пропустит заключительный этап Кубка мира из-за проблем с запястьем

12:14
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг пропустит заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине (Швеция) из-за повреждения запястья.

«Все хорошо, но нужно дать руке отдохнуть несколько дней», — приводит Aftonbladet слова Йохауг.

Сегодня, 13 марта в рамках заключительного этапа Кубка мира пройдет женский масс-старт. Начало — в 17.30 (мск). Завтра, 14 марта состоится гонка преследования.

Дополнительная информация:

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/9Oo7EW/johaug-missar-varldscupavslutningen

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