Йохауг пропустит заключительный этап Кубка мира из-за проблем с запястьем
12:14
Норвежская лыжница Тереза Йохауг пропустит заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине (Швеция) из-за повреждения запястья.
«Все хорошо, но нужно дать руке отдохнуть несколько дней», — приводит Aftonbladet слова Йохауг.
Сегодня, 13 марта в рамках заключительного этапа Кубка мира пройдет женский масс-старт. Начало — в 17.30 (мск). Завтра, 14 марта состоится гонка преследования.
Дополнительная информация:
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/9Oo7EW/johaug-missar-varldscupavslutningen
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