Йохауг пропустит заключительный этап Кубка мира из-за проблем с запястьем

Норвежская лыжница Тереза Йохауг пропустит заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине (Швеция) из-за повреждения запястья.

«Все хорошо, но нужно дать руке отдохнуть несколько дней», — приводит Aftonbladet слова Йохауг.

Сегодня, 13 марта в рамках заключительного этапа Кубка мира пройдет женский масс-старт. Начало — в 17.30 (мск). Завтра, 14 марта состоится гонка преследования.