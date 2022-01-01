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Крянин высказался о выступлении российских лыжников на этапе «Тур де Ски»

16:45
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Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал выступление российских лыжников в спринтерской гонке классическим стилем в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Обертсдорфе.

Наталья Непряева (в&nbsp;центре). Триумф Непряевой, кошмар Терентьева. Невероятный новогодний спринт на «Тур де Ски»

«Падение Терентьева немного неудачное. Он сделал ошибку. Хорошо, что наши спортсмены могут оказывать сопротивление норвежцам. Большунову не хватило двух сотых, чтобы выйти в финал лаки-лузером. Все могло сложиться по-другому, если бы не это падение. Как получилось, так получилось. Самое главное, что шансы на первые места есть», — сказал Крянин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Крянин также поделился мнением о тактике, выбранной спортсменами на гонках.

«В любом случае спортсмен выбирает решение в той или иной ситуации. На гонку влияет все: сколько сил осталось у спортсмена, у соперников. Как будут складываться следующие соревнования — неизвестно. На будущих стартах все может сложиться и в нашу пользу. Но в то же время я рад за Наталью Непряеву. Не в одной гонке получилось, так в другой», — добавил Крянин.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем в спринте. Весь пьедестал заняли норвежцы — второе место у Эрика Вальнеса, третье — у Пола Голберга.

Россияне Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Илья Семиков выбыли в 1/4 финала. Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых — в полуфинале.

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