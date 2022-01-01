Крянин высказался о выступлении российских лыжников на этапе «Тур де Ски»

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал выступление российских лыжников в спринтерской гонке классическим стилем в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Обертсдорфе.

«Падение Терентьева немного неудачное. Он сделал ошибку. Хорошо, что наши спортсмены могут оказывать сопротивление норвежцам. Большунову не хватило двух сотых, чтобы выйти в финал лаки-лузером. Все могло сложиться по-другому, если бы не это падение. Как получилось, так получилось. Самое главное, что шансы на первые места есть», — сказал Крянин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Крянин также поделился мнением о тактике, выбранной спортсменами на гонках.

«В любом случае спортсмен выбирает решение в той или иной ситуации. На гонку влияет все: сколько сил осталось у спортсмена, у соперников. Как будут складываться следующие соревнования — неизвестно. На будущих стартах все может сложиться и в нашу пользу. Но в то же время я рад за Наталью Непряеву. Не в одной гонке получилось, так в другой», — добавил Крянин.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем в спринте. Весь пьедестал заняли норвежцы — второе место у Эрика Вальнеса, третье — у Пола Голберга.

Россияне Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Илья Семиков выбыли в 1/4 финала. Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых — в полуфинале.