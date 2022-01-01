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Легков — о золоте Непряевой: «Красавица! Настоящий топ»

16:23
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

«Я еще здесь, эмоции переполняют! Но могу сказать одно : Непряева — красавица! Настоящий топ! Молодец», — сказал Легков «СЭ».

Непряева показала результат 2:36.41. На втором месте шведка Юханна Хагстрем, замкнула тройка призерок Йоанна Матинтало из Финляндии. Татьяна Сорина финишировала шестой.

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Владислав Флегонтов все материалы автора
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