Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

«Я еще здесь, эмоции переполняют! Но могу сказать одно : Непряева — красавица! Настоящий топ! Молодец», — сказал Легков «СЭ».

Непряева показала результат 2:36.41. На втором месте шведка Юханна Хагстрем, замкнула тройка призерок Йоанна Матинтало из Финляндии. Татьяна Сорина финишировала шестой.