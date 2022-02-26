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Сегодня, 11:38

«Давайте сразу вручим Кубки мира Клебо?» Губерниев — о санкциях против российских лыжников

Губерниев отреагировал на слухи о возможном отстранении российских лыжников от дальнейших соревнований Кубка мира
Микеле Антонов
Дмитрий Губерниев.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слухи о возможном отстранении российских лыжников от дальнейших соревнований Кубка мира.

«Давайте представим ситуацию: Холменколлен, лыжный марафон. Большунов умирать будет, но победу не отдаст, — сказал Губерниев «СЭ». — Это будет первый в сезоне полноценный марафон. Даже на Олимпиаде этой гонки не было. Норвежские чуваки, прикрываясь политикой, прекрасно понимают, что русские их нахлобучат. У нас целая команда, которая лучше, чем норвежская, будет бороться за победу. Не только Большунов. Давайте нейтрализуем соперников, попутно мы не пустим Непряеву, которая Кубок мира хочет выиграть и отдадим его условной Терезе Йохауг.

А вот норвежским зрителям, которые придут на лыжи, интересно будет смотреть на то, как норвежская команда будет соревноваться сама с собой? В лыжах фактически конкуренция только между Норвегией и Россией, хотим мы этого или нет. Это не биатлон. Ребят, давайте сразу вручим Кубки мира Клебо, Терезе, всем остальным. Что за ерунда вообще? Вы, сейчас прикрываясь политикой, делаете все, чтобы лучшего лыжника мира и героя Олимпиады Большунова по спортивному принципу, просто потому что у него больше медалей, чем у Клебо, вы не пустили бороться за холменколленский марафон. Вы кому лучше делаете? Вам нужны такие сраные лыжи? Без Большунова лыжи сраные! Об этом знают все, кроме норвежского лыжного союза".

Ранее сообщалось о том, что российских спортсменов могут отстранить от этапа Кубка мира в Холменколлене.

Позднее в FIS сообщили, что спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS.

Дмитрий Губерниев
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