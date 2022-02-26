В сборной России высказались о решении FIS использовать символику международной федерации вместо национальной

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта использовать флаг и гимн FIS вместо национальных символов России.

«Нужно не драматизировать. Все это только спорт — несколько другое. Ту же самую позицию мы высказали своим соратникам, руководителям FIS. Ситуация очень неоднозначная. Искать тут правду неблагодарное дело», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее, 25 февраля, МОК призвал международные федерации не вывешивать флаги России и Белоруссии на соревнованиях.