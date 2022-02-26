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Сегодня, 11:20

В сборной России высказались о решении FIS использовать символику международной федерации вместо национальной

Бородавко отреагировал на решение FIS использовать символику Международной федерации вместо национальной
Данил Алешин
Корреспондент
Российских лыжников ждут гонки без флага не только на Олимпиадах.
Фото Getty Images

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта использовать флаг и гимн FIS вместо национальных символов России.

«Нужно не драматизировать. Все это только спорт — несколько другое. Ту же самую позицию мы высказали своим соратникам, руководителям FIS. Ситуация очень неоднозначная. Искать тут правду неблагодарное дело», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее, 25 февраля, МОК призвал международные федерации не вывешивать флаги России и Белоруссии на соревнованиях.

Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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