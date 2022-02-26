Лишь две российские лыжницы смогли пройти квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Лахти

Только две российские лыжницы смогли пройти квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

В список из тридцати лучших по итогам квалификации попали Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина не смогли квалифицироваться.

Лучшее время по итогам квалификации показала шведка Юнна Сундлинг.

Четвертьфиналы в женском спринте начнутся в 14.30 (мск).