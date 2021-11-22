Клебо вошел в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо вошел в состав национальной команды на первый этап Кубка мира, сообщается на официальном сайте норвежской федерации лыжного спорта.

Ранее организация заявляла, что 25-летний спортсмен пропустит соревнования в норвежском Бейтостолене 19-21 ноября из-за простуды и семейных обстоятельств.

За мужскую сборную Норвегии также выступят Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Эрик Вальнес (все — спринт и дистанция), Ховард Теугбель, Сиверт Вииг (оба — спринт), Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер (оба — дистанция).

Женскую национальную команду на первом этапе Кубка мира представят Тириль Венг (спринт и дистанция), Майкен Фалла, Матильде Мюрвольд, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Лотта Венг (все — спринт), Рагниль Хага, Терезе Йохауг, Анне Къерсти Калво, Хейди Венг, Ингвильд Эстберг (все — дистанция).

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября в Руке (Финляндия).