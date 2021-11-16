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Йоханнес Клебо пропустит старт сезона в Норвегии по семейным обстоятельствам

18:30
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Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо пропустит открытие сезона в Норвегии, которое пройдет в Бейтостолене с 19 по 21 ноября, сообщает NRK.

Он не сможет выступить на соревнованиях «из-за простуды и семейных обстоятельств».

При этом в Клебо планирует участвовать в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия), который пройдет с 26 по 28 ноября.

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Иван Шитик все материалы автора
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