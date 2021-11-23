Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, что готов подать иск, если его снова выставят в невыгодном свете, приняв за другого человека.

Напомним, что в октябре вышла книга братьев Бе, в которой норвежские биатлонисты жестко проехались по Сергею, перепутав его с Евгением Устюговым, обвиняемым в нарушении антидопинговых правил.

— Как раз, когда вы боролись с болезнью, вышла книга братьев Бё. В ней снова перепутали Сергея Устюгова и биатлониста Евгения Устюгова. Многие ждали, что вы подадите в суд. Почему не сделали этого?

— Да я бы рад. Достало уже. Мне нужно найти хорошего адвоката, который помог бы сделать все как положено. У меня знакомых юристов нет. Так что, если кто-то готов — напишите мне. Как только что-то подобное появится снова, мы подадим иск.

— Сами братья с вами не связывались?

— Один из них написал. Они взяли номер у Маркуса Крамера, принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил. Ладно норвежцы ошибаются. Гораздо обиднее, когда ты бегаешь за страну, а потом тебя в ней же путают с человеком, который закончил карьеру семь лет назад. Понимаешь, что не особенно ты кому-то и нужен.

Полностью интервью Сергея Устюгова читайте на сайте «СЭ» в ближайшее время