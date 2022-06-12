Норвежец Эмиль Иверсен заявил, что без российских лыжников соревнования будут хуже

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о том, что следующий сезон Кубка мира может пройти без представителей России.

«Кубок мира без россиян — особенная вещь. Без них соревнования будут хуже. В этой ситуации нет другого выхода. Тем не менее хороших схваток все равно будет много.

Найдется несколько шведов, которые помогут нам сделать хорошее шоу. Да и вокруг меня целая команда сильных лыжников», — цитирует Иверсена Langrenn.

1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) запретила российским и белорусским спортсменам выступать в международных соревнованиях до конца сезона.