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Сегодня, 13:09

Норвежец Эмиль Иверсен заявил, что без российских лыжников соревнования будут хуже

Виктория Кравченко
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о том, что следующий сезон Кубка мира может пройти без представителей России.

«Кубок мира без россиян — особенная вещь. Без них соревнования будут хуже. В этой ситуации нет другого выхода. Тем не менее хороших схваток все равно будет много.

Найдется несколько шведов, которые помогут нам сделать хорошее шоу. Да и вокруг меня целая команда сильных лыжников», — цитирует Иверсена Langrenn.

1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) запретила российским и белорусским спортсменам выступать в международных соревнованиях до конца сезона.

 

Эмиль Иверсен
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