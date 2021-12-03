Клебо о победе в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере: «Приятно первым пересечь финишную черту»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Было здорово приехать сюда и суметь включиться настолько, чтобы бороться за победу, — приводит слова Клебо NRK. — Приятно первым пересечь финишную черту».

Также лыжник высказался о результате своего соотечественника Томаса Хелланда Ларсена, который занял второе место.

«Мы живем в одной комнате и я дал ему слишком много советов. На Томаса это хорошо подействовало, но он почти меня достал. Нужно думать, что говорить ему в следующий раз», — сказал он.

Напомним, что российский лыжник Александр Большунов не смог пройти в финал, заняв третье место в полуфинале. Россияне Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых вылетели на стадии четвертьфинала.