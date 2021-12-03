Большунов занимает второе место в зачете Кубка мира после спринта в Лиллехамере
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Россиянин Александр Большунов выбыл на стадии полуфинала.
В общем зачете Клебо вышел на первое место. Большунов опустился на вторую строчку.
Кубок мира по лыжным гонкам
Общий зачет
Мужчины
3 ноября 2021 года
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 209 очков
2. Александр Большунов (Россия) — 174
3. Сергею Устюгов (Россия) — 132
4. Ришар Жув (Франция) — 123
5. Алексей Червоткин (Россия) — 112...
7. Александр Терентьев (Россия) — 100
10. Иван Якимушкин (Россия) — 94
12. Илья Самсонов (Россия) — 80
13. Артем Мальцев (Россия) — 78
26. Глеб Ретивых (Россия) — 32
32. Андрей Ларьков (Россия) — 22
58. Александр Бессмертных (Россия) — 2
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/winter/L/skiing/ratings/2021-2022/
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