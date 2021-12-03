Большунов занимает второе место в зачете Кубка мира после спринта в Лиллехамере

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Россиянин Александр Большунов выбыл на стадии полуфинала.

В общем зачете Клебо вышел на первое место. Большунов опустился на вторую строчку.

Кубок мира по лыжным гонкам

Общий зачет

Мужчины

3 ноября 2021 года

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 209 очков

2. Александр Большунов (Россия) — 174

3. Сергею Устюгов (Россия) — 132

4. Ришар Жув (Франция) — 123

5. Алексей Червоткин (Россия) — 112...

7. Александр Терентьев (Россия) — 100

10. Иван Якимушкин (Россия) — 94

12. Илья Самсонов (Россия) — 80

13. Артем Мальцев (Россия) — 78

26. Глеб Ретивых (Россия) — 32

32. Андрей Ларьков (Россия) — 22

58. Александр Бессмертных (Россия) — 2