16:29 | Лыжные гонки

Клебо и Иверсен выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Лахти, Мальцев и Ретивых - 4-е

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Норвежская команда в составе Эмиля Иверсена и Йоханнеса Клебо выиграла спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти. Второе место также заняли представители Норвегии: Эйрик Брансдаль и Синнре Скар. Бронза досталась финнам Иво Нисканену и Ристоматти Хаколе.

Россияне Артем Мальцев и Глеб Ретивых стали 4-ми, Андрей Собакарев и Александр Терентьев - 10-ми. 

Лыжные гонки

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Командный спринт (С)

1. Норвегия-1 (Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо) - 18.57,19

2. Норвегия-2 (Эйрик Брансдаль, Синнре Скар) - отставание 0,65

3. Финляндия-1 (Иво Нисканен, Ристоматти Хакола) - 0,71

4. Россия-1 (Артем Мальцев, Глеб Ретивых) - 2,69

5. Швеция-1 (Калле Хальфварссон, Оскар Свенссон) - 4,24

6. Италия-1 (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) - 5,40...

10. Россия-2 (Андрей Собакарев, Александр Терентьев) - 28,49

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