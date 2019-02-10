Клебо и Иверсен выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Лахти, Мальцев и Ретивых - 4-е

Норвежская команда в составе Эмиля Иверсена и Йоханнеса Клебо выиграла спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти. Второе место также заняли представители Норвегии: Эйрик Брансдаль и Синнре Скар. Бронза досталась финнам Иво Нисканену и Ристоматти Хаколе.
Россияне Артем Мальцев и Глеб Ретивых стали 4-ми, Андрей Собакарев и Александр Терентьев - 10-ми.
Лыжные гонки
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Командный спринт (С)
1. Норвегия-1 (Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо) - 18.57,19
2. Норвегия-2 (Эйрик Брансдаль, Синнре Скар) - отставание 0,65
3. Финляндия-1 (Иво Нисканен, Ристоматти Хакола) - 0,71
4. Россия-1 (Артем Мальцев, Глеб Ретивых) - 2,69
5. Швеция-1 (Калле Хальфварссон, Оскар Свенссон) - 4,24
6. Италия-1 (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) - 5,40...
10. Россия-2 (Андрей Собакарев, Александр Терентьев) - 28,49