Чемпион мира назвал ВАДА «куском дерьма» из-за терапевтических исключений для спортсменов

Чемпион мира 2011 года в командном спринте Девон Кершоу рассказал об отношении Норвегии к допинговым скандалам и раскритиковал ВАДА.

«В Норвегии смешанное отношение к допинговым скандалам. Это касается вернувшегося Мартина Сундбю, у которого было превышение дозировки сальбутамола. А если говорить о Терезе Йохауг, то болельщики на сто процентов уверены, что она ошиблась с выбором крема для губ и это обернулось для нее катастрофой.



В последние годы нет никакой необходимости принимать такие препараты, как Симбикорт, Вентолин и другие подобные ингаляционные штуки. Хотелось бы верить, что ВАДА контролирует использование препаратов. Но эта организация уже показала себя настоящим куском дерьма», — рассказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Напомним, в 2016 году норвежский лыжник Мартин Сундбю был дисквалифицирован за употребление допинга. Спортсмен злоупотребил разрешенным лекарством от астмы. Норвежская лыжница Тереза Йохауг в этом же году также была обвинена в нарушении антидопинговых правил.