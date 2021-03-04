Крюгер рад, что норвежцам удалось обойти Большунова

Норвежец Симен Хегстад Крюгер после индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе признался, что гордится тем, что опередил россиянина Александра Большунова.

«Приятно осознавать, что мы можем обогнать Большунова. Я горжусь, что мы, трое норвежцев, были лучше его», — цитирует Aftonbladet Крюгер.

Напомним, победу в гонке одержал норвежец Ханс Кристер Холунн. Его партнеры по команде Симен Крюгер и Харальд Амундсен показали второй и третий результаты соответственно. Большунов финишировал четвертым.