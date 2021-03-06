Врач Федерации лыжных гонок России назвал сроки возвращения Спицова после перелома руки

Главный врач Федерации лыжных гонок России Роман Эрлихман сообщил, что лыжник Денис Спицов, получивший перелом руки во время тренировки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), может вернуться в строй к чемпионату России.

«Скрепили не пластинами, а болтами, все хорошо. Лангетку не накладывали — это тоже хороший знак. Как только болевой синдром у него уйдет, он сможет приступить к тренировкам. Надеемся, что он выступит уже на чемпионате России», — цитирует ТАСС Эрлихмана.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.