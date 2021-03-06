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Врач Федерации лыжных гонок России назвал сроки возвращения Спицова после перелома руки

12:37
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Главный врач Федерации лыжных гонок России Роман Эрлихман сообщил, что лыжник Денис Спицов, получивший перелом руки во время тренировки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), может вернуться в строй к чемпионату России.

«Скрепили не пластинами, а болтами, все хорошо. Лангетку не накладывали — это тоже хороший знак. Как только болевой синдром у него уйдет, он сможет приступить к тренировкам. Надеемся, что он выступит уже на чемпионате России», — цитирует ТАСС Эрлихмана.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10849623

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