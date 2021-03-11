Карлссон из-за травмы пропустит концовку лыжного сезона

Шведская лыжница Фрида Карлссон пропустит заключительный в нынешнем сезоне этап Кубка мира в швейцарском Энгадине, сообщает NRK 11 марта.

По данным источника, шведка получила травму руки в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Конечно, неприятно пропускать концовку сезона. Я чувствовала, что становится лучше, но полноценно тренироваться все равно не могу. Я не хочу рисковать своим здоровьем», — призналась Карлссон в интервью Шведской королевской ассоциации лыжного спорта.

В программе этапа — масс-старт на 10 км «классикой» и 30-километровый марафон свободным стилем. Этап Кубка мира в Энгадине пройдет с 13 по 14 марта.