Спицов возобновил тренировки после перелома руки

Андрей Иванов, тренер лыжника Дениса Спицова сообщил, что спортсмен возобновил тренировки после операции на сломанной руке.

«Денис сейчас находится в Тюмени и уже возобновил восстановительные тренировки, это случилось на третий день после операции. Небольшие болевые ощущения еще присутствуют, но он уже взял палку в травмированную руку и потихоньку тренируется. Мы с ним находимся постоянно на связи, Денис готовится к чемпионату России и надеется выступить на этом турнире. Не во всех гонках, конечно, но хотя бы в двух видах», — приводит ТАСС слова Иванова.

1 марта Спицов сломал руку во время тренировки в Оберстдорфе (Германия) на чемпионате мира.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.