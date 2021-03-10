Клебо отозвал апелляцию к Большунову. Он хочет сосредоточиться на лыжах, а не заседаниях

Йоханнес Клебо отозвал норвежскую апелляцию к Александру Большунову. 7 марта на финишной прямой марафона на чемпионате мира Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами.

Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра. 9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

— Я считаю, что продолжать этот процесс неправильно, — передал «СЭ» слова Клебо журналист VG Уле Кристиан Стрем. — Хочу думать позитивно — и оставить это позади. Я не хочу, чтобы меня считали обидчивыми и привередливым лыжником.

Несколько дней я был очень разочарован, но теперь мне пора снова встать. Я хочу сосредоточиться на лыжах, а не на заседаниях присяжных, работе юриста и тому подобном. Хорошая и детальная работа была проделана Норвежской федерацией, юридической фирмой, которая помогала мне. Мне сказали, что у нас есть веские причины на удовлетворение процесса, но я считаю, что двигаться вперед будет только неправильно. этот процесс.

По-прежнему считаю, что я не сделал ничего плохого. Но я просто не могу вынести продолжить дело с апелляцией — независимо от того, должен ли я выиграть или нет. Я хочу сказать стоп. И делаю это сейчас. Я уведомил федерацию о своем решении.

Также хочу, чтобы Эмиля Иверсена почитали как настоящего победителя. Он очень хороший друг. Он заслуживает настоящей признательности — и хорошей вечеринки.

И я с нетерпением жду встречи с Большуновым снова. Хочу его поздравить. Мы будем соревноваться еще много лет. И здорово, что у нас с ним хорошие отношения.

(Владимир Иванов)