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Иверсен — о Большунове: «Ему что ни скажешь, все мимо пройдет»

Лыжник Иверсен рассказал о реакции Большунова на соперников из Норвегии
17:24
Эмиль Иверсен. Фото AFP
Эмиль Иверсен. Фото AFP
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что готов к тому, что российские болельщики будут его критиковать после слов об Александре Большунове.

«Спокоен насчет этого. Большунова я воспринимаю как стену. Ему что ни скажешь, все мимо пройдет. Даже если бы он понимал то, что я говорю, он не стал бы тратить на это свою энергию. Он бежит гонку своим способом, а мы — своим. Мы можем обойтись почти без общения», — цитирует Иверсена VG.

Большунов и Иверсен участвуют в Кубке мира сезона-2021/22. С 3 по 5 декабря в норвежском Лиллехаммере пройдет второй этап турнира по лыжным гонкам. В Норвегии не проводились лыжные старты с марта 2020 года из-за коронавирусных ограничений.

Дополнительная информация:

https://www.vg.no/sport/ishockey/i/z79aw4/iversen-om-norges-argeste-konkurrent-kommuniserer-med-vold

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Виктория Кравченко все материалы автора
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