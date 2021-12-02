Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что готов к тому, что российские болельщики будут его критиковать после слов об Александре Большунове.

«Спокоен насчет этого. Большунова я воспринимаю как стену. Ему что ни скажешь, все мимо пройдет. Даже если бы он понимал то, что я говорю, он не стал бы тратить на это свою энергию. Он бежит гонку своим способом, а мы — своим. Мы можем обойтись почти без общения», — цитирует Иверсена VG.

Большунов и Иверсен участвуют в Кубке мира сезона-2021/22. С 3 по 5 декабря в норвежском Лиллехаммере пройдет второй этап турнира по лыжным гонкам. В Норвегии не проводились лыжные старты с марта 2020 года из-за коронавирусных ограничений.