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Норвежец Иверсен: «Большунов немного буйный»

Норвежский лыжник Иверсен рассказал, что думает о Большунове
17:13
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал о своем отношении к россиянину Александру Большунову.

«Он часто либо врезается в нас, либо по плечу бьет. Когда Носсум хотел поздравить его с победой в марафоне в Холменколлене, он схватил его за руку и повалил на землю. Большунов немного буйный. Не в смысле, что он нас хочет всех убить, но манеры у него грубые, он ведет себя жестко», — цитирует Иврсена VG.

С 3 по 5 декабря в Лиллехаммере пройдет второй этап Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам. В Норвегии не проводились лыжные старты с марта 2020-го из-за коронавирусных ограничений.

Дополнительная информация:

https://www.vg.no/sport/ishockey/i/z79aw4/iversen-om-norges-argeste-konkurrent-kommuniserer-med-vold

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Виктория Кравченко все материалы автора
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