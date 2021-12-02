Норвежец Иверсен: «Большунов немного буйный»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал о своем отношении к россиянину Александру Большунову.

«Он часто либо врезается в нас, либо по плечу бьет. Когда Носсум хотел поздравить его с победой в марафоне в Холменколлене, он схватил его за руку и повалил на землю. Большунов немного буйный. Не в смысле, что он нас хочет всех убить, но манеры у него грубые, он ведет себя жестко», — цитирует Иврсена VG.

С 3 по 5 декабря в Лиллехаммере пройдет второй этап Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам. В Норвегии не проводились лыжные старты с марта 2020-го из-за коронавирусных ограничений.