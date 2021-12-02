Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре «СЭ» отреагировала на отказ норвежца Йоханнеса Клебо поздравить Александра Терентьева с победой.

«Это дело каждого. Тут вопрос образования, культуры и желания. Мы так не сделаем. Понимаю, когда есть какие-то основания, но другое дело, когда выигрывают в честной борьбе. Хотя бывают разные ситуации. Честно говоря, я бы не обратила на это внимание. Точно бы не стала об этом говорить. Перед Олимпиадой лишние волнения в прессе не нужны. Главное, что Терентьев победил. Болельщики его поздравили, а соперники пусть молча завидуют. Могут и руки не подавать. Это их дело. У всех разные характеры. Может, Клебо и своим руку не подал после поражения», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее российский лыжник Александр Терентьев рассказал о реакции соперников из сборной Норвегии на победу в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в финской Руке.

«Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил», — приводит слова Терентьева Instagram проекта «На лыжи!»