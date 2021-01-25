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Губерниев считает, что Большунова могут дисквалифицировать

16:41
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский.
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский.
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Сборная Финляндии по лыжным гонкам подала запрос в FIS после инцидента в Лахти с участием россиянина Александра Большунова. По мнению комментатора Дмитрия Губерниева, российского лыжника теперь могут дисквалифицировать.

«Финны после инцидента с Большуновым подали запрос в FIS! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — И теперь нам обеспечен гемор, ибо дисквалификация Александра весьма возможна! Надо бороться, чтобы ее не было! И руки распускать не следует в гонке и после нее!»

Большунов во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти ударил финского лыжника Йони Мяки в финишном спурте. Россиянин был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1613

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