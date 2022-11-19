Губерниев о трансляции первого этапа Кубка России по лыжным гонкам: «Жрите, что дают — вот отношение руководителя федерации к людям»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» ситуацию с трансляцией первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республики Хакасия).

«Это же не игрушки, это серьезная история, это поддержка спорта в стране, которая, как мы видим, в лыжах отсутствует. То есть, проводить соревнования там, где нельзя показать ничего, в каких-то отдаленных местах, где нельзя организовать трансляцию даже по интернету... Это абсолютно наплевательское отношение к людям и к стране, это важно. Я пытаюсь обратить на это внимание месяцами и годами. Поймите, что это абсолютное неуважение к себе, к стране, и оно еще такое воинствующее: «А вот мы считаем...» Кому от этого лучше становится? Савелию Коростелеву? Вот и все. Слова Вяльбе? Ну а что она скажет, «мне наплевать на людей, мы специально проводим соревнования там, где нельзя организовать телевизионную трансляцию»? В 21 веке веб-камера — это из серии «жрите, что дают». Вот это отношение руководителя федерации к людям, вот и все. Жрите, что дают, уважаемые болельщики лыжных гонок, только не подавитесь

Вот я в разгар чемпионата мира по футболу поеду комментировать биталон, который вся страна увидит по телевизору бесплатно и в свободном доступе. Блестящее взаимодействие федерации и федерального телеканала», — сказал Губерниев «СЭ».

19 ноября стартовал новый сезон Кубка России по лыжным гонкам, состоялись спринты классическим стилем у мужчин и женщин.

Официальная причина отсутствия трансляции соревнований в Вершине Теи в том, что в поселке не хватает технических возможностей.