Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» объяснила ситуацию с трансляцией первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республики Хакасия).

«Был такой интернет, такое место. Хорошо, что трансляция хотя бы вообще была. Я ничего объяснять не буду! Я этим не занимаюсь. Те, кто хотел, посмотрел. На сайте федерации все было! Не нужно смотреть веб-камеры, смотрите соревнования!» — сказала Вяльбе «СЭ».

19 ноября стартовал новый сезон Кубка России по лыжным гонкам. Официальная причина отсутствия трансляции в Вершине Теи в том, что в поселке не хватает технических возможностей.