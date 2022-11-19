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Сегодня, 11:31

Вяльбе — о трансляции первого этапа Кубка России: «Я ничего объяснять не буду! Кто хотел, посмотрел»

Вяльбе объяснила ситуацию с трансляцией первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» объяснила ситуацию с трансляцией первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республики Хакасия).

«Был такой интернет, такое место. Хорошо, что трансляция хотя бы вообще была. Я ничего объяснять не буду! Я этим не занимаюсь. Те, кто хотел, посмотрел. На сайте федерации все было! Не нужно смотреть веб-камеры, смотрите соревнования!» — сказала Вяльбе «СЭ».

19 ноября стартовал новый сезон Кубка России по лыжным гонкам. Официальная причина отсутствия трансляции в Вершине Теи в том, что в поселке не хватает технических возможностей.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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