Губерниев о выступлении Большунова на Кубке России: «Он упал, но это осталось покрыто семью печатями тайны»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о выступлении Александра Большунова в классическом спринте на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республики Хакасия).

«Насколько я знаю, он там упал. Но, поскольку это никто не видел, это осталось покрыто семью печатями тайны. Обидно за Савелия Коростелева, потому что он в разгаре своих сил и лет должен был выступать на чемпионате мира, готовиться к Олимпиаде, а, видимо, будет выступать там, где его не видят.

Меня уверяли некоторые люди из окружения Вяльбе, что отношение к Нике Степановой такое, потому что она не готова, она снизила требования к себе, потому что много занимается медийностью и мало тренируется. Сегодня она вторая за Натальей Непряевой. Вторая за обладателем Кубка мира. Какие еще вопросы? Злоба и завись — плохое чувство. Надо быть добрым, как я», — сказал Губерниев «СЭ».

Александр Большунов в финале занял шестое, последнее место. Победителем в спринте классическим стилем у мужчин стал Савелий Коростелев.