«Мы вернемся только сильнее!» Дементьев о завершении международного сезона для российских лыжников

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о завершении международного сезона для российских спортсменов.

«Конечно, плохо, что на дальнейших этапах Кубка мира не будет наших спортсменов. Тем более у нас были претенденты на Большой хрустальный глобус. Это очень печально. Я не хотел бы, чтобы спорт вмешивался в политику. И в FIS говорят, что комитет по этике подразумевает порядок в спорте. Сложная ситуация. Плохо, что в Европе не понимают эту ситуацию так, как мы. Вернемся ли мы сильнее? Это не первый случай. Нам не привыкать. Каждый случай делал нас только сильнее. Очень хочется верить в то, что ситуация разрешится», — сказал Дементьев «СЭ».

Ранее норвежская ассоциация лыжных видов спорта уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о недопуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в стране.

Российская лыжница Наталья Непряева в общем зачете Кубка мира среди женщин занимает первое место. Александр Большунов в зачете мужчин идет вторым. Первый в списке — норвежец Йоханнес Клебо.