Степанова выиграла гонку на 5 км свободным стилем, Непряева — вторая

Вероника Степанова победила в гонке на 5 км свободным стилем с раздельным стартом на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республика Хакасия).

Степанова преодолела дистанцию за 14 минут 11,4 секунды.

Второй в гонке стала Наталья Непряева (+9,1), третьей — Екатерина Смирнова (+16,0).

Лыжные гонки

Кубок России, 1-й этап

Вершина Теи (Республика Хакасия)

Женщины

5 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Вероника Степанова — 14.11,4

2. Наталья Непряева — 9,1

3. Екатерина Смирнова — 16,0

4. Елизавета Пантрина — 21,3

5. Мария Истомина — 24,6

6. Майя Якунина — 35,1

7. Елизавета Шалабода — 38,9

8. Ольга Жолудева — 45,7

9. Анастасия Прокофьева — 48,0

10. Лидия Горбунова — 48,9