Степанова выиграла гонку на 5 км свободным стилем, Непряева — вторая
Вероника Степанова победила в гонке на 5 км свободным стилем с раздельным стартом на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республика Хакасия).
Степанова преодолела дистанцию за 14 минут 11,4 секунды.
Второй в гонке стала Наталья Непряева (+9,1), третьей — Екатерина Смирнова (+16,0).
Лыжные гонки
Кубок России, 1-й этап
Вершина Теи (Республика Хакасия)
Женщины
5 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Вероника Степанова — 14.11,4
2. Наталья Непряева — 9,1
3. Екатерина Смирнова — 16,0
4. Елизавета Пантрина — 21,3
5. Мария Истомина — 24,6
6. Майя Якунина — 35,1
7. Елизавета Шалабода — 38,9
8. Ольга Жолудева — 45,7
9. Анастасия Прокофьева — 48,0
10. Лидия Горбунова — 48,9
Новости