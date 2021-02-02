Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Александра Большунова пропустить этап Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

«Это прекрасная новость. Я вообще хотел, чтобы Большунов больше пропустил, так скажем, присел, чтобы он смог попасть в финальные забеги, — заявил Губерниев «СЭ». — Все идет своим чередом. Юрий Бородавко — отличный тренер, который поможет Большунову добиться самых высоких результатов. И я не сомневаюсь, что мы с Александром Легковым прокомментируем ни одну победную гонку Большунова. В целом, я боялся, что Александр не станет пропускать, но вот как сложилось. На мой взгляд, мудрый тренер и мудрый спортсмен приняли верное решение».

2 февраля, Юрий Бородавко, тренер российского лыжника, сообщил, что решение пропустить этап Кубка мира в Ульрисехамне связано с подготовкой Александра Большунова к чемпионату мира в Оберстдорфе (Германия).

Этап в Ульрисехамне (Швеция) пройдет с 6 по 7 февраля, в программе соревнований личные и командные спринты.

(Артем Бухаев)