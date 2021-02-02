Матвеева считает, что Большунов выступит в Нове-Место перед ЧМ-2021

Российская лыжница Наталья Матвеева поделилась мнением о решении Александра Большунова пропустить этап в шведском Ульрисехамне.

«Это связано только с тем, что идет подготовка к чемпионату мира, — сказала Матвеева «СЭ». — Если посмотреть по разным годам, то до этого на всех этапах перед ЧМ у нас половина команды едет куда-то на высотный сбор, готовится. Уже непосредственно перед самим мировым первенством спускаются пробежать один этап. Юля Ступак тоже попускает, например. Скорее всего, тренеры со спортсменами решили, что лучше провести сбор.



Думаю, в Нове-Место приедут, чтобы простартоваться. Такой перерыв может и сказаться, нужно будет немного разбежаться после тяжелой работы на сборах, чтобы на мире быть в хорошей форме».

Этап в Ульрисехамне пройдет с 6 по 7 февраля, в программе соревнований личные и командные спринты. Соревнования в чешском Нове-Место состоятся с 20 по 21 февраля.

(Анастасия Пастернак)