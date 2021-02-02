Легков поддержал решение Большунова по пропуску этапа КМ в Швеции

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал решение Александра Большунова пропустить ближайший этап Кубка мира, который пройдет в шведском Ульрисехамне.

«Александр Большунов готовится к чемпионату мира. Пропустить один этап Кубка мира не так страшно и не так важно, с учетом набранных очков, — заявил Легков «СЭ». — У Большунова не так много времени, ему нужно поднять спринт, какие-то скоростные, силовые качества. Все время бегать сложно. И в любом случае необходимо уделить время тренировкам и подготовке, чтобы к чемпионату мира подойти на пике своей формы и показать наилучший результат».

2 февраля тренер российского лыжника Юрий Бородавко сообщил, что решение Большунова не ехать в Швецию связано с подготовкой спортсмена к чемпионату мира в немецком Оберстдорфе. На ближайшем этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) выступят Глеб Ретивых и Сергей Устюгов.

Этап в Ульрисехамне пройдет с 6 по 7 февраля, в программе соревнований личные и командные спринты.

(Артем Бухаев)