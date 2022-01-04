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Губерниев о Непряевой: «Нужна олимпийская победа, чтобы Отечество и народ русский вознесли ее на золотой пьедестал»

15:00
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Натальи Непряевой в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Наталья Непряева. Королева горы. Непряева — первая россиянка, победившая на «Тур де Ски»!

«Непряева пишет историю, — сказал Губерниев «СЭ». — Она как Терешкова отправилась высоко к звездам. Я поздравляю Наташу и ее тренера. Это блестящий и выдающийся успех, но пока это стратосфера. Для выхода в открытый космос для того, чтобы раздвинуть границы вселенной, нужно побеждать в феврале на одной из олимпийских гонок. Я искренне желаю этого Непряевой и Бородавко. Надеюсь, что это не пик.

Наташа доказывает, что она не только симпатичная девушка, но и целеустремленный человек. Как она восстанавливалась после травмы, тренируясь со слезами, через боль. Сложно переоценить значимость этой победы. Это здорово, но нужна олимпийская победа для того, чтобы Отечество и народ русский вознесли ее на золотой пьедестал".

Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете.

«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07, до сегодняшнего дня лучшим результатом у России среди женщин было второе место. Непряева дважды становилась второй в сезонах-2018/19 и 2019/20, в 2021 году вторую строчку заняла Юлия Ступак.

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Артем Бухаев все материалы автора
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