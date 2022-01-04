Тихонов о победе Непряевой на «Тур де Ски»: «Целую Елену Вяльбе, целую Наталью! Это сказка»

Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Натальи Непряевой в общем зачете лыжной многодневки «Тур де Ски».

«Лучшего подарка придумать невозможно. Сейчас таких подарков не так много. Это сказка. Мы все смотрим, перезваниваемся. Для нашего поколения нет различий в видах спорта. Все зимние виды — наши! Была бы возможность поцеловать Непряеву — я бы ее поднял и сделал это. Невзирая на свои 75 лет! Заслуга Елены Валерьевны Вяльбе? Она профессионал своего дела! Мы с ней в очень хороших отношениях, мы старые друзья. Она знает все, что делает. Это главное! Целую Лену, целую Непряеву! Дай бог еще побед», — сказал Тихонов «СЭ».

Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете.

«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07, до сегодняшнего дня лучшим результатом у России среди женщин было второе место. Непряева дважды становилась второй в сезонах-2018/19 и 2019/20, в 2021 году вторую строчку заняла Юлия Ступак.