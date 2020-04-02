Глава Лыжного союза Сербии заразился коронавирусом

Председатель Лыжного союза Сербии Горан Евремович заразился коронавирусом. Функционер был госпитализирован в больницу, сообщает Kurir.

У чиновника несколько дней подряд была повышенная температура, он находился в больнице города Ужице, а в воскресенье был перевезен в больничный центр в Белграде. Сейчас он чувствует себя лучше.

Семья и лица, с которыми он контактировал, находятся в домашней изоляции.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.