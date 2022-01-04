Гимн России в честь победы Непряевой на «Тур де Ски». Видео
15:10
Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в многодневке «Тур де Ски».
После заключительной гонки на соревнованиях состоялась церемония награждения, на которой в честь победительницы прозвучал гимн России.
Российский гимн и флаг на главной лыжной многодневке планеты ??????— Матч ТВ (@MatchTV) January 4, 2022
Награждение — тот самый момент, когда можно немного расслабиться и дать волю эмоциям ?
А дальше — подготовка к Пекину ? pic.twitter.com/zOmlwntoKh
Непряева заняла первое место в общем зачете «Тур де Ски», опередив ставшую второй шведку Эббу Андерсон на 46,7 секунды. Третье место заняла норвежка Хейди Венг, проигравшая россиянке 1 минуту и 7,7 секунды.
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