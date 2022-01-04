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Гимн России в честь победы Непряевой на «Тур де Ски». Видео

15:10
Наталья Непряева. Фото Global Look Press
Наталья Непряева. Фото Global Look Press
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Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в многодневке «Тур де Ски».

После заключительной гонки на соревнованиях состоялась церемония награждения, на которой в честь победительницы прозвучал гимн России.

Непряева заняла первое место в общем зачете «Тур де Ски», опередив ставшую второй шведку Эббу Андерсон на 46,7 секунды. Третье место заняла норвежка Хейди Венг, проигравшая россиянке 1 минуту и 7,7 секунды.

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Иван Торопцев все материалы автора
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