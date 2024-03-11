ФЛГР проведет расследование после массового завала на Спартакиаде

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) проведет расследование завала спортсменов во время масс-старта на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Федерация лыжных гонок России благодарит тренеров, специалистов и, конечно, родителей, принимавших участие в подготовке и воспитании спортсменок. Многие лыжницы после падений в масс-старте продолжили свое выступление на Спартакиаде и показали высокие результаты в последующих гонках. В настоящее время Федерация лыжных гонок России проводит внутреннее расследование инцидента, произошедшего на Спартакиаде в Сочи. Результаты расследования будут обнародованы публично», — говорится на сайте ФЛГР.

Елена Вяльбе сообщила «СЭ», что 1 из 17 госпитализированных спортсменок после завала на Спартакиаде остается в больнице. После инцидента во время женского масс-старта Минспорта РФ объявил об отмене мужской гонки.

Ранее Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад обо всех установленных обстоятельствах после массового завала на Спартакиаде в Сочи.