Клебо впервые в карьере выиграл марафон на 50 км классическим стилем

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем королевского масс-старта на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.

Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 50,4 секунды. Вторым стал еще один представитель Норвегии Мартин Левстрем Нюэнгет, уступивший победителю гонки 0,4 секунды. Бронзу также завоевал норвежец Пол Голберг с отставанием в 1,1 секунды.

27-летний Клебо впервые в карьере выиграл королевский марафон. До этого ему удавалось стать только вторым на дистанции 50 км.

Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия)

Масс-старт на 50 км классическим стилем. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:06.50,4 секунды.

2. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — 0,4.

3. Пол Голберг (Норвегия) — 1,1.