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Сегодня, 14:10

Вяльбе: «Федерация лыжных гонок России не будет присутствовать на заседаниях комитетов FIS»

Виталий Косик
Корреспондент
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Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ФЛГР не будет присутствовать на заседаниях комитетов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Заседания состоятся в Дубровнике и пройдут с 3 по 5 мая.

«Нас пригласили на комитеты, а потом сказали: «Нет, извините, мы посидели на круглом столе и решили, что вы должны остаться». Мы не будем принимать участие и в онлайн-режиме. Нам сказали, что в таком случае у нас не будет права голоса — просто послушать. Мы тогда займемся какими-то своими проблемами», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230324/vyalbe-1860371821.html
Елена Вяльбе
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