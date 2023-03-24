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Сегодня, 13:55

Вяльбе призвала российских лыжников не ждать лояльности от FIS

Ана Горшкова
Корреспондент
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Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российским спортсменам не стоит ждать лояльного отношения от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«С учетом того, кто сейчас возглавляет FIS, нам не стоит ждать от них лояльности. Там 90 процентов англосаксов. Даже не знаю, кто лучше — скандинавы, англичане или австралийцы. У нас очень непонятный совет», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Ранее делегаты внеочередного конгресса Международной федерации фехтования (FIE) приняли решение о допуске к международным стартам спортсменов из России и Белоруссии.

«Я не очень точно знаю, как допустили фехтовальщиков, там были какие-то вопросы. А что касается бокса, то этой международной федерации очень повезло — там все связано с Умаром Кремлевым. Руководитель федерации оказался достаточно сильным человеком, не прогнулся, держался своей позиции и смог убедить своих коллег», — добавила Вяльбе.

Ранее президент Вяльбе сообщила, что FIS предложила вернуть российских спортсменов на международные турниры при условии того, что они публично осудят действия России на Украине.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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