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9 февраля, 14:03

Большунов: «18 побед подряд? Нет. Первая на спартакиаде»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Александр Большунов поделился впечатлениями от 18-й победы подряд на всероссийских стартах по лыжным гонкам в текущем сезоне.

— Поздравляю! 18 побед подряд уже!

— Нет. Первая на спартакиаде.

— Психологически от побед не устали?

— Нет. У меня, наоборот, самый интерес проявляется от старта к старту. Еще больше хочется.

9 февраля Большунов стал победителем спринта на Всероссийской спартакиаде-2024. В текущем сезоне спортсмен также выиграл все гонки на Кубке России (17).

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация
Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
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