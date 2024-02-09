Большунов: «18 побед подряд? Нет. Первая на спартакиаде»

Олимпийский чемпион Александр Большунов поделился впечатлениями от 18-й победы подряд на всероссийских стартах по лыжным гонкам в текущем сезоне.

— Поздравляю! 18 побед подряд уже!

— Нет. Первая на спартакиаде.

— Психологически от побед не устали?

— Нет. У меня, наоборот, самый интерес проявляется от старта к старту. Еще больше хочется.

9 февраля Большунов стал победителем спринта на Всероссийской спартакиаде-2024. В текущем сезоне спортсмен также выиграл все гонки на Кубке России (17).