Эстафетные лыжные гонки спартакиады были перенесены из-за погодных условий

Женская и мужская эстафетные гонки на Всероссийской спартакиаде-2024 были перенесены из-за погодных условий, сообщила журналистам лыжница Мария Истомина.

Изначально гонки должны были состояться в четверг, но теперь запланированы на вторник, 13 февраля.

Ожидается, что 15 февраля в Тюмени будут сильные морозы.

В 9.00 (мск) женщины пробегут эстафету 4х7,5 км. Мужчины стартуют в 11.00.

Спартакиада проходит с 8 по 18 февраля. Гонки лыжников проходят в Тюмени.