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12 февраля, 10:56

Ступак — о Маркусе Крамере: «Он мой родной, близкий человек»

Лыжница Ступак назвала тренера Крамера родным человеком
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Юлия Ступак после выступления в гонке на 10 км свободным стилем на Всероссийской спартакиаде рассказала, помогает ли ей немец Маркус Крамер в тренировочном процессе.

— Маркус в тренировочный процесс никак не влазит. Он меня не спрашивает, как я себя чувствую. Мы созваниваемся как семья. Он мой родной, близкий человек. Я всегда прислушиваюсь, так же как и к Елене Валерьевне (Вяльбе. — Прим. «СЭ»). Это те люди, которые желают нам добра. Но опять-таки выбор всегда за мной.

— После спринта ты написала, что сегодня офигенный день. Какой сегодня?

— Каждый день офигенный по-своему. Мне нравится здесь. Нравится соревноваться, даже иногда показывать свою скорость, навязывать борьбу. Рядом семья, занимаюсь любимым делом. Что может быть круче.

— Познали дзен.

— Ну это уже давно, ха-ха.

Маркус Крамер
Юлия Ступак (Белорукова)
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